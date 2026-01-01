Bezaubernde Jeannie
Folge 6: Beat gefällig
25 Min.
Eigentlich wollten Tony und Dr. Bellows zur gleichen Zeit in Urlaub gehen, doch Mrs. Bellows macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Die Musiker, die sie für eine Wohltätigkeitsveranstaltung engagiert hatte, sind verhindert, und eine neue Band muss so schnell wie möglich aufgetrieben werden. Vor lauter Enttäuschung streicht Bellows auch Tonys Urlaub - nicht sehr nett, wie Jeannie findet, doch sie hat eine Idee: Sie hext kurzerhand vier Männern musikalisches Talent an ...
Bezaubernde Jeannie
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
