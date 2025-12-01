Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bezaubernde Jeannie

Wiedersehen in Honolulu

FavesStaffel 3Folge 14
Wiedersehen in Honolulu

Wiedersehen in HonoluluJetzt kostenlos streamen

Bezaubernde Jeannie

Folge 14: Wiedersehen in Honolulu

24 Min.

Ein Auftrag der besonderen Art wartet diesmal auf den Astronauten Tony Nelson: Er soll sich im Namen der NASA auf Hawaii um die Unterhaltung der hübschen Generalstochter Eleanor kümmern. Da er weiß, wie attraktiv Eleanor ist, und da er auch Jeannies Eifersucht zur Genüge kennt, nimmt er eine Notlüge zu Hilfe. Er behauptet, er würde von der NASA an den Nordpol geschickt werden. Doch als Jeannie merkt, dass sie belogen wurde, ist erst recht der Teufel los ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Bezaubernde Jeannie
Faves
Bezaubernde Jeannie

Bezaubernde Jeannie

Alle 5 Staffeln und Folgen