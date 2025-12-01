Bezaubernde Jeannie
Folge 14: Wiedersehen in Honolulu
24 Min.
Ein Auftrag der besonderen Art wartet diesmal auf den Astronauten Tony Nelson: Er soll sich im Namen der NASA auf Hawaii um die Unterhaltung der hübschen Generalstochter Eleanor kümmern. Da er weiß, wie attraktiv Eleanor ist, und da er auch Jeannies Eifersucht zur Genüge kennt, nimmt er eine Notlüge zu Hilfe. Er behauptet, er würde von der NASA an den Nordpol geschickt werden. Doch als Jeannie merkt, dass sie belogen wurde, ist erst recht der Teufel los ...
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland