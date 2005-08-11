Bianca - Wege zum Glück
Folge 10: Folge 190
43 Min.Folge vom 11.08.2005Ab 6
Bianca empfindet Katys Verhalten bei der Trauung als sonderbar, aber bei Katy wundert sie sich über nichts mehr. Als Alexander, voll des Lobes für Pascal, die Arbeit in der Bank wieder aufnimmt, stehen plötzlich Beamte der Kriminalpolizei in der Tür und wünschen ihn zu sprechen.
