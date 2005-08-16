Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 13Folge 13vom 16.08.2005
Bianca besinnt sich auf ihre Beziehung mit Eddie, und alles scheint wieder in bester Ordnung zu sein. Währenddessen bereiten Pascal und Katy weiter den Ruin der Bank vor, und Alexander beginnt an seinem Verstand zu zweifeln.

