Bianca - Wege zum Glück
Folge 6: Folge 186
43 Min.Folge vom 05.08.2005Ab 6
Bianca trifft Oliver zufällig an der Ruine und traut ihren Augen nicht, weil Oliver fast wieder so aussieht wie früher. Alexander kündigt an, seine Arbeit in der Bank wieder aufzunehmen, was alle freut, außer Pascal und Katy.
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises