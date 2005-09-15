Bianca - Wege zum Glück
Folge 2: Folge 212
43 Min.Folge vom 15.09.2005Ab 6
Bianca stellt Katy wegen des Mordes an ihrem Vater zur Rede und entlockt ihr ein Geständnis. Oliver versichert Eddie, dass er sich trotz seiner Liebe zu Bianca nie zwischen ihn und Bianca stellen würde.
