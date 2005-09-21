Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca - Wege zum Glück

Folge 216

TelenovelaStaffel 15Folge 6vom 21.09.2005
Folge 6: Folge 216

43 Min.Folge vom 21.09.2005Ab 6

Bianca nimmt Olivers Heiratsantrag an, doch die große Freude lässt noch auf sich warten. Alexander kommt nicht zur Ruhe, denn Pascals Drohungen gegen die Familie beschäftigen ihn sehr, und es fällt ihm schwer zu akzeptieren, dass er seinen Sohn zum zweiten Mal verloren hat.

