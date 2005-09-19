Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 15Folge 4vom 19.09.2005
Folge 214
43 Min. Ab 6

Bianca wundert sich, warum sich Oliver plötzlich so distanziert ihr gegenüber verhält. Während Maren und Alexander versuchen, Pascals Manipulationen in der Bank auf die Spur zu kommen, bleibt Katy, trotz Fahndung, spurlos verschwunden.

