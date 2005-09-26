Bianca - Wege zum Glück
Folge 8: Folge 218
43 Min.Folge vom 26.09.2005Ab 6
Bianca macht sich Sorgen, weil sie fühlt, dass Eddie versucht, sich selbst über seine Trauer hinweg zu täuschen. Heiko kann seine Wut immer noch kaum zügeln. Er macht Bianca Vorwürfe und hält ihr vor, dass sie mit Oliver den falschen Mann heiraten wird.
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises