Bianca - Wege zum Glück
Folge 14: Folge 089
43 Min.Folge vom 06.03.2005Ab 6
Während Oliver und Judith noch immer auf der Waldhütte die Abgeschiedenheit genießen, versucht Pascal Bianca zu verführen. Bianca täuscht Müdigkeit vor. Am nächsten Tag laden Alexander und Ariane Bianca offiziell als Pascals Verlobte zum Tee ein. Bianca weicht Alexanders Frage aus, wann sie und Pascal heiraten werden. Unterdessen zieht sich Sven von Maren zurück, weil er gehört hat, wie Maren Alexander anflehte, er sei der einzige Mann, den sie jemals geliebt habe. Sven möchte von Maren ernst genommen werden und nicht nur den "Mann für gewisse Stunden" spielen. Er hat aber nicht den Mut, ihr das zu sagen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bianca - Wege zum Glück
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises