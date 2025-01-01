Big Brother - Knossi Edition
Folge 3: Tag 2: Zusammenfassung
31 Min.Ab 12
"10 von 10" für Sally. Vor ihrem Abschied verwöhnt die Back-Queen die Creator:innen mit ihren Kochkünsten und auch Montana Black packt die Sachen. Doch Knossi weiß, wie man sich ablenkt und ruft einen Backpfeifen-Contest ins Leben, ganz zur Freude von Selfie Sandra. Danach folgen emotionale Klatschen, denn der große Bruder kommt mit der nächsten Challenge ums Eck und die hat pikante Fragen auf Lager. Außerdem gibts Besuch von Deutschlands bekanntesten Castingshow-Teilnehmer Menderes.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Brother - Knossi Edition
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:REALITY
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn