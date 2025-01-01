Big Brother - Knossi Edition
Folge 5: Tag 3: Zusammenfassung
34 Min.Ab 12
Magische Gäste bringen am Entscheidungstag noch mal Schwung in die Hütte. Talkshow-Queen Vera weckt Kindheitserinnerungen und bei Magier Filo kommen die Creator:innen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Doch auch die schönste Klassenfahrt geht irgendwann zu Ende. Die Community hat den Sieger der "Big Brother Knossi Edition 2024" gekürt. Da bleibt selbst bei den Herren der Schöpfung (k)ein Auge trocken.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Brother - Knossi Edition
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn