Big Brother - Knossi Edition
Folge 6: Joyn Challenge: Die Creator:innen im knallharten Ranking
20 Min.Ab 12
Die letzte Joyn Challenge sorgt für Zündstoff. Marc Eggers und Selfie Sandra ranken die Bewohner von 1 bis 8. Anhand der Reihenfolge müssen die Creator:innen die Frage oder das Label erraten. Das Spiel sorgt für ordentlich Diskussion und verletzten Stolz.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn