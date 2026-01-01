Heißes Tanz-Battle im BlockhausJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 12: Heißes Tanz-Battle im Blockhaus
45 Min.Ab 12
Während im Glashaus zwischen Mac und Philipp die Fetzen fliegen, haben die Bewohner des Blockhauses jede Menge Spaß: Hier vertreibt man sich mit "Twerken" die Zeit, was in einem heißen Tanzbattle endet.
