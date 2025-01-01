Claudia Obert verdreht Cedric den KopfJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 74: Claudia Obert verdreht Cedric den Kopf
45 Min.Ab 12
Während es bei Tibecca zum ersten Mal richtig kracht und Gina bittere Tränen weint, geht Cedric mit Claudia Obert in die Vollen. Bei Gina kam er mit seinen Macho-Sprüchen nicht gut an - sieht es bei Claudia anders aus?
Big Brother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen