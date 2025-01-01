Live-Show: Das "Big-Brother"-Finale 2020Jetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 85: Live-Show: Das "Big-Brother"-Finale 2020
125 Min.Ab 12
Wer gewinnt "Big Brother" 2020? 100 Tage totale Überwachung voller Tränen, Schweiß und Emotionen erreichen mit dem Finale der Jubiläumsstaffel von "Big Brother" ihren Höhepunkt. Zahlreiche Nominierungs- und Auszugsrunden konnten die Finalisten überstehen. Doch nun entscheiden die Zuschauer: Welcher Bewohner gewinnt 100.000 Euro und verlässt als letzter Glas- und Blockhaus?
