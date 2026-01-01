Wilder Ritt - Heiße Cowboys und sexy CowgirlsJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 75: Wilder Ritt - Heiße Cowboys und sexy Cowgirls
46 Min.Ab 12
Die Wochenaufgabe startet mit einem wilden Rodeo-Ritt! Dabei müssen sich die Bewohner im sexy Western-Look so lange wie möglich auf dem Bullen halten. Wer schafft am Ende die Bestzeit und wer schließt sich selbst mit dem letzten Platz von allen weiteren Spielen der Woche aus?
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen