Philipp verheimlicht seine Romanze mit Michelle vor Rebecca
Big Brother
Folge 14: Philipp verheimlicht seine Romanze mit Michelle vor Rebecca
45 Min.Ab 12
Wer, wo und mit wem? Nach der zweiten Live-Show wohnen auf einmal zwölf Personen im Glashaus. Schnell entbrennt eine Diskussion darum, wer sich zusammen in die Betten kuschelt. Außerdem: Rebecca sondiert die Lage - ist Philipp noch zu haben?
Weitere Folgen in Staffel 2020
Big Brother
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2020
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
