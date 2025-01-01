Big Brother
Folge 25: Die Entscheidung
104 Min.Ab 12
Für Cathleen hat es nicht gereicht, sie muss "Big Brother" heute verlassen. Dafür dürfen sich vier neue Bewohner freuen, die ins Glas- und Blockhaus einziehen. Damit ändert sich ab sofort einiges, denn die "Neuen" könnten ordentlich Wirbel in die geordneten Strukturen bringen.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Brother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen