Eine neue Show entsteht und der Sonnentanz im GlashausJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 29: Eine neue Show entsteht und der Sonnentanz im Glashaus
49 Min.Ab 12
Die Bewohner genießen das schöne Wetter und werden durch die Sonne motiviert, aktiv zu werden: Menowin und Denny starten die neue Show "Blockhaus TV" und Pat bringt den Glashaus-Bewohnern einen Sonnentanz bei.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Brother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen