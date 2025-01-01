Jade und Serkan fesseln sich aneinanderJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 30: Jade und Serkan fesseln sich aneinander
45 Min.Ab 12
Um für Block- und Glashaus eine Party spendiert zu bekommen, müssen Jade und Serkan sich über mehrere Stunden aneinanderfesseln. Diese Challenge bekommen die beiden gut hin, doch stellen ihre Mitbewohner hinterher fest, dass die beiden auch weiterhin zusammenkleben.
