Michelle fühlt sich Jade überlegenJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 33: Michelle fühlt sich Jade überlegen
45 Min.Ab 12
Während sie den Schock über Corona verdauen, widmen sich die Bewohner auch wieder dem altbekannten Liebesdrama zwischen Jade und Serkan. Jade versucht ihre Fehler wieder gut zu machen und will einen Neuanfang wagen. Michelle bestärkt sie in diesem Vorhaben, bemerkt aber auch, dass sie sich selbst reifer als Jade einschätzt.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Brother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen