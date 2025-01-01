Der Bauer der Woche und Wissenstest für das GlashausJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 34: Der Bauer der Woche und Wissenstest für das Glashaus
46 Min.Ab 12
Heute wird eine neue Rolle im Blockhaus eingeführt: Der Bauer der Woche. Dieser wird eine Woche lang zum Anführer der Gruppe, Demokratie ist also Schnee von gestern! Außerdem werden die Glashaus-Bewohner in einem Quiz auf die Probe gestellt.
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen