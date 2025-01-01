Marias Ganzkörper-Überwachung kommt ans LichtJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 4: Marias Ganzkörper-Überwachung kommt ans Licht
44 Min.Ab 12
Dass die Bewohner einer Bewertung unterliegen, ist bekannt. Doch der Schock ist groß, als Maria im Spiegel auch Gewicht und Vitalwerte von sich ablesen kann. Scheinbar werden die Bewohner auf Herz und Nieren gescannt. Was wird noch alles aufgedeckt?
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen