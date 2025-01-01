Romana erblickt die dunkle Seite der MachtJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 40: Romana erblickt die dunkle Seite der Macht
47 Min.Ab 12
Nicht nur dass Romana sowieso schon einen negativen Eindruck bei den meisten Bewohnern gemacht hat, jetzt bekommt sie auch noch die Möglichkeit, die Chefin der Woche zu werden. Diese Rolle verspricht ihr mehr Macht im Blockhaus als vernünftig ist!
Big Brother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen