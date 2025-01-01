Die Freeze-Challenge erwischt die Bewohner eiskaltJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 51: Die Freeze-Challenge erwischt die Bewohner eiskalt
45 Min.Ab 12
Rebecca und Philipp verstehen sich bekanntlich sehr gut. Aber bei dem Kuschelkurs, den die beiden fahren, ist es schwer zu glauben, dass da nichts läuft. Außerdem: Eine neue Wochenaufgabe soll den Bewohnern den Alltag wieder mal erschweren. Diesmal müssen sie bei Ertönen eines Geräusches sofort einfrieren und dürfen sich erst wieder bewegen, wenn Big Brother auflöst.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Brother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen