Cedric lässt die Maske fallen und Denny die HosenJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 52: Cedric lässt die Maske fallen und Denny die Hosen
49 Min.Ab 12
Nachdem Denny nicht mehr im Glashaus ist, fühlt Cedric sich viel wohler und kann aus sich herauskommen. Währenddessen lässt Denny alle Hüllen fallen und gönnt sich beim heißen Wetter ein Erfrischungsbad in der Regentonne.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Brother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen