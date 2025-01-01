Wie weit gehen die Bewohner für 3.333 Euro?Jetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 53: Wie weit gehen die Bewohner für 3.333 Euro?
44 Min.Ab 12
Die Bewohner kämpfen um 3.333 Euro: Wer seinen Ballon am längsten in Händen hält und nicht gegen das Toilettenverbot verstößt, darf den Gewinn einstreichen. Während Pat sich ein stilles Örtchen im Garten sucht, flüchten sich die Frauen in die Dusche und Badewanne. Wie weit werden sie noch für das Geld gehen und wer hält am längsten durch?
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen