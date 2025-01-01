Männerfrust - "Pat soll auf die Nominierungsliste!"Jetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 54: Männerfrust - "Pat soll auf die Nominierungsliste!"
45 Min.Ab 12
Missverständnisse, Schlafmangel und schlechte Witze - bei den Männern herrscht Verärgerung über Zuschauerliebling Pat. Vor allem Serkan und Philipp sind sich einig: Pat hat Cedric einmal zu viel bloßgestellt. Er soll die Show bei nächster Gelegenheit verlassen.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Brother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen