Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Big Brother

Harter Rückschlag für Michelle: Wie viel kann sie noch verkraften?

JoynStaffel 2020Folge 59
Harter Rückschlag für Michelle: Wie viel kann sie noch verkraften?

Harter Rückschlag für Michelle: Wie viel kann sie noch verkraften?Jetzt kostenlos streamen

Big Brother

Folge 59: Harter Rückschlag für Michelle: Wie viel kann sie noch verkraften?

46 Min.Ab 12

Michelle und Philipp hätten das Traumpaar der Staffel werden können. Doch nun zerbricht ihr gutes Verhältnis. "Die kann mich mal am Arsch lecken", verkündet Philipp nach seinem ersten Streit mit der Altenpflegerin. Ein weiterer Rückschlag ist das verlorene Duell um ihr Lieblingskissen, das sich Michelle so sehr gewünscht hätte. Wie viel kann sie noch verkraften?

Weitere Folgen in Staffel 2020

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Big Brother
Joyn
Big Brother

Big Brother

Alle 3 Staffeln und Folgen