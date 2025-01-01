Harter Rückschlag für Michelle: Wie viel kann sie noch verkraften?Jetzt kostenlos streamen
Folge 59: Harter Rückschlag für Michelle: Wie viel kann sie noch verkraften?
46 Min.Ab 12
Michelle und Philipp hätten das Traumpaar der Staffel werden können. Doch nun zerbricht ihr gutes Verhältnis. "Die kann mich mal am Arsch lecken", verkündet Philipp nach seinem ersten Streit mit der Altenpflegerin. Ein weiterer Rückschlag ist das verlorene Duell um ihr Lieblingskissen, das sich Michelle so sehr gewünscht hätte. Wie viel kann sie noch verkraften?
