Big Brother
Folge 6: Spaltung im Glashaus
44 Min.Ab 12
Die erste Nominierung steht an und die Bewohner fahren ihre Krallen aus. Im Glashaus ist ab sofort Lästern und Spekulieren an der Tagesordnung. Denny und Mac entfernen sich immer weiter vom Rest der Gruppe. Für wen wird der Druck zu groß?
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Brother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen