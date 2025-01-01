Big Brother
Folge 61: Die Entscheidung
105 Min.Ab 12
Während zwei Bewohner unter der Bettdecke intim werden, befindet sich der Kampf um das goldene Finalticket in den letzten Zügen und entweder Cedric oder Denny müssen "Big Brother" verlassen. Erfahre jetzt, wer die Abkürzung ins Finale nimmt und wer nun Abschied nehmen muss!
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen