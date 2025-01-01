Angst & Tränen - Kommt jetzt das Liebes-Aus?Jetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 78: Angst & Tränen - Kommt jetzt das Liebes-Aus?
46 Min.Ab 12
Vor kurzem noch Feuer und Flamme füreinander, scheint jetzt bei Tim und Rebecca die Beziehung auf der Kippe zu stehen. Haben sich die beiden zu schnell aufeinander eingelassen? Tim jedenfalls ist sich unsicher, ob er wirklich schon bereit ist für eine neue Beziehung. Wird er sich noch vor dem "Big Brother"-Finale von Rebecca trennen?
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe: 12
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen