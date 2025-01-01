Der erste Kuss - Michelle und PhilippJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 9: Der erste Kuss - Michelle und Philipp
44 Min.Ab 12
Die Bewohner lernen sich immer besser kennen und werden allmählich sehr neugierig aufeinander. So kommt es zum ein oder anderen Spiel, das auch körperliche Nähe zwischen den Bewohnern schafft und vor allem Michelle und Philipp erröten lässt. Steckt mehr dahinter als nur eine verlorene Wette?
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen