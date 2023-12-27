BIG JAK – Die Jakob Pöltl Story
Folge 2: Der große Wurf
14 Min.Folge vom 27.12.2023Ab 6
Im Jahr 2016 ist es so weit. Jakob Pöltl wird am Draft Day in New York zum NBA-Spieler der Toronto Raptors. Pöltl gibt Einblicke, wie dieser Tag sein Leben verändert hat und warum es schwierig ist in die NBA zu kommen, aber noch härter in der NBA zu bleiben. Weggefährten sprechen über seine Anfänge in der besten Basketball Liga der Welt.
Genre:Mini Series, Dokumentation, Basketball
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4