BIG JAK – Die Jakob Pöltl Story
Folge 5: Noch nicht genug
13 Min.Folge vom 27.12.2023Ab 6
Jakob Pöltl ist einer der wichtigsten und größten Sportler Österreichs. Mit über 20 Millionen Euro Jahresgehalt ist er neben David Alaba der bestverdienende österreichische Sportler. Trotzdem bleibt der Wiener stets bescheiden und organisiert für den österreichischen Basketball Nachwuchs ein Sommercamp für Kids. Im Finale der Jakob Pöltl Story spricht der NBA-Star über seine Zukunftspläne und von seinem Traum den NBA Titel zu gewinnen.
Genre:Mini Series, Dokumentation, Basketball
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4