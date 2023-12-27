Zum Inhalt springenBarrierefrei
BIG JAK – Die Jakob Pöltl Story

Toronto, meine Stadt

Staffel 1Folge 4vom 27.12.2023
Toronto, meine Stadt

Toronto, meine StadtJetzt kostenlos streamen

BIG JAK – Die Jakob Pöltl Story

Folge 4: Toronto, meine Stadt

14 Min.Folge vom 27.12.2023Ab 6

Nach knapp 5 Jahren bei den San Antonio Spurs kehrt Jakob Pöltl zurück nach Toronto. Der 28-Jährige zeigt sein Toronto, gibt Einblicke über seine Rückkehr zu den Raptors und will gehört sofort zu den Leistungsträgern in seinem Team. Er erzählt, wie er mit dem stressigen und harten NBA-Leben umgeht und wie er in seiner Freizeit abschalten kann.

