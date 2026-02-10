Staffel 1Folge 13vom 10.02.2026
Big Time Rush
Folge 13: Big Time Schadensersatz
22 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6
Die Jungs stehen in Gustavos Schuld, was letzterem überhaupt nicht schmeckt. Um diesen unmöglichen Zustand schnellsten zu verändern, fordert er von den Bandmitgliedern, sich umgehend einen Job zu suchen.
Copyrights:© Nickelodeon