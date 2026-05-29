Staffel 1Folge 18vom 29.05.2026
Big Time MusikvideoJetzt kostenlos streamen
Big Time Rush
Folge 18: Big Time Musikvideo
22 Min.Folge vom 29.05.2026
Die Jungs erfahren, dass sie ihr erstes Musikvideo produzieren werden. Dies führt dazu, dass vier ambitionierten jungen Damen von unterschiedlicher Seite prompt eine Hauptrolle versprochen wird.
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Big Time Rush
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Nickelodeon & © Season 1: Nickelodeon Germany