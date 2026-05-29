Staffel 1Folge 16vom 29.05.2026
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Big Time Rush
Folge 16: Big Time Blogger
22 Min.Folge vom 29.05.2026
In drei Monaten kommt das 'Big Time Rush'-Album heraus und Gustavo plant eine Internet-Offensive. Aus diesem Grund soll auch ein Interview mit dem mächtigsten Internet-Blogger stattfinden. Doch die Jungs von BTR dürfen dabei nicht sie selbst sein.
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Big Time Rush
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Nickelodeon & © Season 1: Nickelodeon Germany