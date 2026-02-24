Zum Inhalt springenBarrierefrei
NickelodeonStaffel 2Folge 14vom 24.02.2026
Big Time Strandparty, Teil 1

Folge 14: Big Time Strandparty, Teil 1

23 Min.Folge vom 24.02.2026Ab 6

Die vier Jungs von BTR stürmen für einen Tag das Strandhaus von Griffin, ihrem Plattenlabel-Boss. Carlos und Logan machen sich auf die Suche nach vergrabenen Schätzen, James verknallt sich in eine Meerjungfrau und zwischen Kendall und Jo kriselt es.

