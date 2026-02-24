Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Time Rush

NickelodeonStaffel 2Folge 8vom 24.02.2026
Big Time Guru

Folge 8: Big Time Guru

22 Min.Folge vom 24.02.2026Ab 6

Gustavo ist total gestresst. Buddah-Bob entpuppt sich als Guru und hilft ihm, sich zu entspannen - nur leider bringt die Entspannung nicht nur Positives mit sich.

