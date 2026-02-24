Staffel 2Folge 8vom 24.02.2026
Big Time GuruJetzt kostenlos streamen
Big Time Rush
Folge 8: Big Time Guru
22 Min.Folge vom 24.02.2026Ab 6
Gustavo ist total gestresst. Buddah-Bob entpuppt sich als Guru und hilft ihm, sich zu entspannen - nur leider bringt die Entspannung nicht nur Positives mit sich.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Time Rush
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon