Staffel 2Folge 15vom 12.06.2026
Big Time Strandparty, Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Big Time Rush
Folge 15: Big Time Strandparty, Teil 2
22 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 6
Die vier Jungs von BTR stürmen für einen Tag das Strandhaus von Griffin, ihrem Plattenlabel-Boss. Carlos und Logan machen sich auf die Suche nach vergrabenen Schätzen, James verknallt sich in eine Meerjungfrau und zwischen Kendall und Jo kriselt es.
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Alle Staffeln im Überblick
Big Time Rush
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-4: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany