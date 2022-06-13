Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 2vom 13.06.2022
95 Min.Folge vom 13.06.2022Ab 6

Birgits starke Frauen in dieser Folge: Vivi Paul-Roncalli - sie ist auf dem Weg an die Spitze der Zirkus-Dynastie. Günes Seyfarth - sie gründet gern Unternehmen. Rita Nappenfeld-Weber - erfüllt den Traum vom Tanzen. Marion Geisler - kämpft als "Oma gegen rechts" für ihre Ideale. Astrid Linder - ihre Forschung soll Frauen das Leben retten. Salma al Armachi - nach der Flucht vor dem Syrienkrieg gründet sie ein Cateringservice. Special Guest: Gendermedizinerin Gabriele Kaczmarczyk.

