SAT.1Staffel 1Folge 3vom 04.12.2022
98 Min.Folge vom 04.12.2022Ab 6

Birgits starke Frauen in dieser Folge: Ingrid Hopmann - Deutschlands älteste aktive Pilotin. Kira und Karin Grünberg - eine Kämpferin und ihre starke Mutter. Concettina Michaelis - Friseurin, die Bedürftigen ihre Würde zurückgibt. Hjördis Plate - Landwirtin, die eigene Wege geht. Njeri Kinyanjui - Unternehmerin und einzige People of Colour Stadträtin in Baden-Württemberg. Und Malu Dreyer - Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Special Guest: Dennenesch Zoudé.

SAT.1
