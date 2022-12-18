Birgits starke Frauen
Folge 5: Ruhe und innere Kraft
97 Min.Folge vom 18.12.2022Ab 6
Birgits starke Frauen in dieser Folge: Nadja Wenzel - eine Krankenschwester, die sich ihrer eigenen Krankheit stellen muss. Elke Spörkel - sie hat ihr altes Leben aufgegeben. Simone Salossnik - sie steht krebskranken Kindern zur Seite. Martina Fassbender - wenn andere in Rente gehen, startet sie erst so richtig durch. Ella Winkelmann - sie gibt obdachlosen Frauen ein Stück Würde zurück. Sibilla Pavenstedt - hilft Migrantinnen bei der Arbeitssuche. Special Guest: Rebecca Immanuel.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Birgits starke Frauen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Interview, Gemeinschaft
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1