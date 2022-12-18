Zum Inhalt springenBarrierefrei
Birgits starke Frauen

Ruhe und innere Kraft

SAT.1Staffel 1Folge 5vom 18.12.2022
Ruhe und innere Kraft

Birgits starke Frauen

Folge 5: Ruhe und innere Kraft

97 Min.Folge vom 18.12.2022Ab 6

Birgits starke Frauen in dieser Folge: Nadja Wenzel - eine Krankenschwester, die sich ihrer eigenen Krankheit stellen muss. Elke Spörkel - sie hat ihr altes Leben aufgegeben. Simone Salossnik - sie steht krebskranken Kindern zur Seite. Martina Fassbender - wenn andere in Rente gehen, startet sie erst so richtig durch. Ella Winkelmann - sie gibt obdachlosen Frauen ein Stück Würde zurück. Sibilla Pavenstedt - hilft Migrantinnen bei der Arbeitssuche. Special Guest: Rebecca Immanuel.

