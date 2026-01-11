Blind Frog Ranch - Die Schatzsucher von Utah
Folge vom 11.01.2026: Testgelände
45 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12
Auf der „Blind Frog Ranch“ tauchen immer wieder Eindringlinge auf. Und das Team glaubt nicht an Zufälle. Deshalb stellen Duane Ollinger und seine Mitstreiter Recherchen an. Dabei kommen spannende Erkenntnisse ans Tageslicht. Nicht weit von der Ranch entfernt befand sich einst eine Forschungsstation. Mitte der 1970er-Jahre wurde die Anlage von der NASA und der CIA übernommen. Zu welchem Zweck ist unbekannt. Und bei dem Zylinder, der auf der Ranch gestohlen wurde, könnte es sich um ein Messgerät handeln. Welche Pläne verfolgte die Regierung damals in der Region?
