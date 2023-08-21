Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Folge 19: 41 Jahre Ungewissheit
45 Min.Ab 12
Im Januar im Jahr 1980 verschwand in Englewood, Colorado, eine junge Frau auf dem Heimweg von der Arbeit. Ihre Leiche wurde erschlagen und erdrosselt aufgefunden. Die junge Frau wurde das Opfer einer schrecklichen und brutalen Tortur.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Dokudrama, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peninsula Television 2021