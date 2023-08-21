Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bloodline Detectives: Die DNA der Täter

41 Jahre Ungewissheit

FilmRiseStaffel 1Folge 19
Folge 19: 41 Jahre Ungewissheit

45 Min.Ab 12

Im Januar im Jahr 1980 verschwand in Englewood, Colorado, eine junge Frau auf dem Heimweg von der Arbeit. Ihre Leiche wurde erschlagen und erdrosselt aufgefunden. Die junge Frau wurde das Opfer einer schrecklichen und brutalen Tortur.

