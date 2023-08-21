Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Folge 6: Ermittlungsfehler
45 Min.Ab 12
Im November 1997 wurde ein junges Paar aus British Columbia als vermisst gemeldet, nachdem es von einem Ausflug nach Seattle nicht zurückgekehrt war. Innerhalb weniger Tage wurden ihre Leichen mehr als 90 Kilometer voneinander entfernt entdeckt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Dokudrama, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peninsula Television 2021