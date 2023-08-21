Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bloodline Detectives: Die DNA der Täter

Rockville Horror

FilmRiseStaffel 1Folge 13
Rockville Horror

Bloodline Detectives: Die DNA der Täter

Folge 13: Rockville Horror

45 Min.Ab 12

Im Jahr 1994 wurde eine äußerst bekannte Wissenschaftlerin und klassische Cellistin vergewaltigt und ermordet in Rockville, Maryland, aufgefunden. Die neue forensische DNA-Technik hilft den Fall noch Jahrzehnte später zu lösen.

